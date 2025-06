Mercato Milan, pronta la rivoluzione in attacco: Santiago Gimenez in bilico, si cerca il grande nome

Mercato Milan, possibile la rivoluzione in attacco in vista della prossima stagione: Santiago Gimenez resta in bilico

La prossima stagione vedrà un cambiamento radicale nel reparto offensivo del calciomercato Milan. Dopo un’annata che ha lasciato l’amaro in bocca a molti tifosi, la dirigenza rossonera sembra intenzionata a rifondare completamente il proprio attacco, con diverse partenze già certe e un futuro incerto per uno degli acquisti più recenti. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna di Tuttosport, che dipinge un quadro di profonda trasformazione.

Una delle certezze è la non permanenza di Tammy Abraham. L’attaccante inglese, arrivato dalla Roma con grandi aspettative, non è stato riscattato, segnando la fine della sua avventura in rossonero. Un’altra pedina che saluterà Milanello è Luka Jovic. Il suo contratto è in scadenza tra pochi giorni e il Milan ha deciso di non proporre il rinnovo, liberando un’altra casella nel reparto offensivo. Anche il giovane e promettente Francesco Camarda lascerà temporaneamente la squadra. Dopo aver prolungato il suo contratto per un altro anno con il Diavolo, il talentuoso attaccante andrà a giocare in prestito, probabilmente per accumulare esperienza e minuti preziosi in campo.

In questo scenario di addii e prestiti, l’unico rimasto dell’attuale reparto offensivo sembrava essere Santiago Gimenez. Arrivato a Milanello come “grande colpo” del mercato di gennaio, il centravanti messicano era stato accolto con entusiasmo dalla tifoseria e dagli addetti ai lavori. Tuttavia, il suo impatto non è stato quello sperato e immaginato. Le prestazioni di Gimenez non hanno convinto del tutto, e questo potrebbe non essere un caso. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il suo futuro a Milanello sembra essere tutt’altro che sicuro.

Proprio in questi giorni, infatti, starebbero iniziando a riecheggiare “sirene” dalla Premier League per il numero nove rossonero. L’interesse dei club inglesi potrebbe portare a una clamorosa cessione dopo pochi mesi dal suo arrivo. Questa eventualità rafforzerebbe ulteriormente l’idea che il Milan è alla ricerca di un grande attaccante da inserire nella rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri.

La necessità di un nuovo bomber è diventata una priorità assoluta per la dirigenza rossonera. I nomi che circolano sono diversi e la ricerca è in pieno corso. L’obiettivo è trovare un giocatore che possa garantire un elevato numero di gol e che si integri perfettamente nel sistema di gioco di Allegri. Il Milan vuole un attaccante che possa trascinare la squadra e riportarla ai vertici del calcio italiano ed europeo. La rifondazione dell’attacco è un segnale chiaro delle ambizioni del club per la prossima stagione, con l’obiettivo di non ripetere gli errori del passato e costruire una squadra più solida e competitiva.