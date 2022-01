ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luca Marchetti intervenuto a Calciomercato l’Originale su Sky Sport ha fatto il punto sui movimenti di mercato del Milan. Le sue parole:

«Il Milan continua la ricerca del difensore. Il sogno rimane sempre quello di Botman ma sono al lavoro anceh le proprietà. Il Milan ritiene che sia uno dei pochissimi giocatori in giro per l’Europa che possa valere il prezzo da spendere che chiaramente non deve superare i 20-25 milioni di euro, ma è un giocatore sul quale il Milan costruirebbe la difesa del futuro. Le alternative sono sempre quelle di Bailly e Diallo che non scaldano troppo il Milan».