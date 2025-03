Mercato Milan, spunta il dettaglio sul contratto di Walker: clausola a favore del City. I dettagli

Condividi via email

Mercato Milan, c’è il dettaglio sul contratto di Kyle Walker: il City ha nel contratto anche una percentuale sulla futura rivendita

Come riferito da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, c’è un retroscena di calciomercato Milan legato all’arrivo a gennaio di Kyle Walker.

Walker: diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Qualora dovesse essere riscattato, il City avrebbe anche una percentuale su una possibile futura vendita, chiaramente qualora Walker in futuro dovesse andare in Arabia o comunque in un campionato fuori dall’Europa.