Mercato Milan: i rossoneri ripensano ad un ex? Cosa può succedere in vista della prossima estate per il club

Il Milan per la prossima sessione di calciomercato punta forte su un terzino visto di recente in maglia rossonera. I rossoneri lo vogliono per dare una riserva di spessore a Theo Hernandez.

Come riportato da Daily Mail infatti, Diogo Dalot vedrà scadere il suo contratto con il Manchester United a giugno. Le discussioni con i Red Devils vanno avanti ma intanto il portoghese ha attirato l’attenzione di Maldini e Massara, che fiutano un ottimo colpo low cost. Oltre al Milan, con cui il classe ’99 ha collezionato 21 presenze e 1 gol nella stagione 2020/21, ci sono anche Juventus, Barcellona e Atletico Madrid.