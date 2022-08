Mercato Milan, dall’Inghilterra: Maldini in pressing sull’Arsenal per Lokonga

Mercato Milan, come riferito dall’Inghilterra Maldini ha avviato i contatti con l’Arsenal per il prestito di Lokonga: i dettagli

Il mercato del Milan potrebbe non essere ancora chiuso dopo l’imminente arrivo di Thiaw, difensore centrale dello Schalke 04.

Come riferito da calciomercato.com, che riprende alcune importanti indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, Maldini avrebbe avviato importanti contatti con l’Arsenal per Lokonga. I rossoneri vorrebbero concludere l’operazione in prestito gratuito con diritto di riscatto: i dialoghi proseguiranno nelle prossime ore.