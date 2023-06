Criscitiello: «Ecco di chi ha bisogno il Milan in attacco». Le parole dell’esperto di mercato sulla prossima punta rossonera

Intervistato da Tutti Convocati, Criscitiello ha parlato del mercato del Milan in chiave attacco.

Ecco le sue parole: «Per me hai fatto bene a rinnovare Giroud, ma non può essere lui la punta titolare. Arnautovic? Per me il Milan non ha bisogno di lui, serve uno come Scamacca»