Mercato Milan, retroscena che fa sognare i tifosi! Contatto Allegri-Vlahovic, i rossoneri hanno un piano in mente

Mercato Milan, clamoroso retroscena in casa rossonera: confermato contatto tra Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic

Il calciomercato Milan estivo si preannuncia infuocato, e al centro delle attenzioni, almeno in casa Milan, c’è un nome che sta facendo sognare i tifosi rossoneri: Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus, infatti, è diventato un’idea concreta per il Diavolo, un’ipotesi caldeggiata con forza da Massimiliano Allegri. Il tecnico, che in passato ha già avuto modo di apprezzare le qualità di Vlahovic alla Juventus, avrebbe già inviato un messaggio all’attaccante, manifestandogli apertamente il suo desiderio di averlo con sé per la prossima stagione e sottolineando la bontà del progetto Milan.

Tuttavia, come spesso accade nel calcio moderno, la strada per arrivare a un giocatore del calibro di Vlahovic è tutt’altro che semplice. Il nodo principale, come emerso dalle ultime indiscrezioni, resta l’ingaggio. La Juventus, dal canto suo, non intende fare sconti per il proprio centravanti e, anzi, si mostrerebbe aperta a discutere la sua cessione anche con una diretta concorrente, pur di ottenere la cifra desiderata.

E proprio mentre il Milan lavora sottotraccia, cercando di capire la fattibilità dell’operazione, un’indiscrezione rilanciata da Sportitalia ha trovato in queste ore conferme prepotenti, sconvolgendo gli equilibri e aggiungendo un nuovo, inaspettato, protagonista alla corsa per Vlahovic. Si tratta del Fenerbahçe, che nelle scorse ore ha annunciato ufficialmente di aver presentato un’offerta alla Juventus per l’attaccante serbo. La cifra messa sul piatto dai turchi è di quelle che fanno tremare i polsi: tra i 30 e i 35 milioni di euro. Ma non è solo l’offerta alla società bianconera a essere degna di nota; il Fenerbahçe, infatti, ha prospettato al giocatore un quadriennale da ben 10 milioni di euro netti a stagione. Cifre decisamente importanti sulla carta, che ora attendono i documenti scritti e, soprattutto, una risposta da parte dell’attaccante serbo.

Questa mossa del Fenerbahçe complica non poco i piani del Milan, che ora si trova a dover fare i conti con una concorrenza agguerrita e, soprattutto, con un’offerta economica difficilmente pareggiabile in questo momento. L’approdo di Vlahovic al Milan, pur rimanendo un’idea concreta e un desiderio forte di Allegri, si trasforma ora in una vera e propria impresa.

A tal proposito, come sottolineato da Daniele Longo, giornalista esperto di mercato e voce autorevole nel panorama calcistico, “l’irruzione del Fenerbahçe per Vlahovic è un fattore che il Milan non può ignorare. L’offerta economica, sia al club che al giocatore, è di quelle che spostano gli equilibri. Sebbene Allegri desideri fortemente Vlahovic, la realtà del calciomercato è fatta di cifre e il Fenerbahçe si è mosso con decisione. Sarà interessante vedere la reazione della Juventus e, soprattutto, la volontà del giocatore. Il Milan, per contro, dovrà valutare se è disposto a spingersi oltre i propri parametri economici per un obiettivo così ambizioso.”

Sullo sfondo, intanto, rimane l’Atletico Madrid, che per il momento si è limitato a prendere informazioni sulla situazione dell’ex Fiorentina, senza affondare il colpo. La sensazione è che il futuro di Dusan Vlahovic sia ancora tutto da scrivere, con il Fenerbahçe che, in questo momento, sembra aver assunto la posizione di principale contendente. Il Milan, invece, dovrà valutare attentamente le proprie mosse, consapevole che la corsa a Vlahovic si è fatta improvvisamente più ardua. La palla, ora, passa all’attaccante serbo: accetterà la corte del Fenerbahçe o attenderà un’eventuale, e forse più difficile, mossa rossonera? Le prossime settimane saranno decisive per sciogliere ogni riserva e definire il futuro di uno degli attaccanti più corteggiati d’Europa.