Mercato Milan, Allegri gongola! Dialoghi proficui, ha aperto al club rossonero. Può arrivare così a Milanello

Mercato Milan, contatti proficui tra Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic: il centravanti serbo ha aperto al club rossonero

Il mercato del Milan si infiamma con una notizia che sta monopolizzando le prime pagine sportive: Dusan Vlahovic apre concretamente al trasferimento in rossonero. L’indiscrezione, lanciata questa mattina da La Stampa, rivela un quadro intricato ma sempre più delineato per l’attaccante serbo, che potrebbe essere il partner ideale per Santiago Gimenez nel reparto offensivo del Diavolo.

La situazione di Vlahovic alla Juventus è, come noto, piuttosto complessa. Il suo contratto scadrà nel 2026 e, ad oggi, le trattative per un possibile rinnovo sembrano essere in una fase di stallo, se non addirittura ferme. Questo scenario apre le porte a una sua cessione, con il Milan che si posiziona come destinazione privilegiata. Attualmente, Vlahovic percepisce un ingaggio elevatissimo di 12 milioni di euro netti a stagione, una cifra che rappresenta un ostacolo non indifferente per molti club, incluso il Milan. Tuttavia, la sua volontà di lasciare i bianconeri e di sposare un progetto ambizioso potrebbe giocare un ruolo chiave nel superare questa barriera economica.

Non è un segreto che il nuovo tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, abbia un debole per Vlahovic. I due hanno già lavorato insieme alla Juventus, e Allegri, da Milanello, avrebbe “strizzato l’occhio” al suo ex attaccante, manifestando un chiaro interesse a riaverlo sotto la sua guida. Questa sintonia tra allenatore e giocatore potrebbe essere un fattore decisivo nella buona riuscita dell’operazione. Allegri conosce bene le caratteristiche di Vlahovic, la sua potenza fisica, il suo fiuto del gol e la sua capacità di finalizzare, qualità che si sposerebbero perfettamente con il modulo di gioco e le ambizioni del Milan.

Per strappare Vlahovic alla Juventus, il Milan dovrà presentare un’offerta congrua. Si parla di una richiesta minima di 20 milioni di euro, una cifra significativa ma potenzialmente alla portata del club di Via Aldo Rossi, soprattutto considerando il valore e il potenziale dell’attaccante serbo. La vera sfida, tuttavia, riguarderà la riduzione dell’ingaggio del giocatore. È impensabile per il Milan garantire uno stipendio così elevato, e sarà fondamentale negoziare una netta diminuzione delle pretese economiche di Vlahovic. Il Diavolo è noto per la sua politica salariale più contenuta e per la sua attenzione alla sostenibilità finanziaria. La volontà del giocatore di sposare un progetto tecnico affascinante e la possibilità di essere un punto fermo in una squadra di alto livello potrebbero spingerlo ad accettare un sacrificio economico.

L’arrivo di Vlahovic affiancherebbe in attacco un altro nome di spicco come Santiago Gimenez, creando una coppia offensiva di assoluto spessore. La combinazione delle loro caratteristiche, la fisicità e il potenziale realizzativo di Vlahovic uniti alla rapidità e alla tecnica di Gimenez, potrebbe rendere il reparto avanzato del Milan uno dei più temibili della Serie A.

Insomma, il “Vlahovic apre al Milan” non è solo un titolo di giornale, ma la potenziale scintilla per una delle operazioni di mercato più affascinanti e importanti di questa sessione estiva. Il futuro di Vlahovic e l’attacco del Milan potrebbero presto intrecciarsi, definendo un nuovo capitolo per le ambizioni rossonere.