Mercato Milan, piovono smentite! Contatti fermi da mesi, cosa è successo. La ricostruzione

Mercato Milan, arrivano importanti smentite su Fortini: interesse vero ma ultimo contatto risalente a diversi mesi fa

Le indiscrezioni di mercato sono il sale dell’estate calcistica, e ogni giorno emergono nuovi nomi accostati alle grandi squadre. Tra questi, quello di Niccolò Fortini è circolato con insistenza in orbita calciomercato Milan. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di Matteo Moretto, una fonte sempre affidabile e attenta alle dinamiche del calciomercato, gettano una luce diversa sulla questione, smentendo di fatto l’esistenza di una trattativa concreta.

Secondo quanto riportato da Moretto, l’ultimo contatto reale tra l’entourage di Fortini e il Milan risalirebbe a parecchi mesi fa. Questa informazione è fondamentale per comprendere la reale situazione: un contatto datato nel tempo, per quanto significativo all’epoca, non può essere interpretato come una trattativa in corso o come un segnale di interesse concreto e attuale. Le dinamiche del mercato sono rapide e mutevoli, e ciò che era valido mesi fa potrebbe non esserlo più oggi.