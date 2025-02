Mercato Milan, Compagnoni svela: «Joao Felix? Sul talento portoghese ho una speranza precisa. Ecco quale»

Mercato Milan, Maurizio Compagnoni, noto giornalista, ha commentato l’arrivo di Joao Felix in rossonero: le dichiarazioni

In collegamento con Sky, Maurizio Compagnoni, noto giornalista, ha parlato così dell’arrivo di Joao Felix in calciomercato Milan:

PAROLE – «Joao Felix e Gimenez? Beh parliamo di due giocatori di livello internazionale. Joao Felix lo conosciamo da tempo. Probabilmente non è mai riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale, e chissà che il Milan non sia l’occasione giusta per lui, perché nelle sue stagioni ci sono stati troppi alti e bassi. Sul suo talento non si discute. Per quanto riguardo Gimenez, a me piace soprattutto per due motivi: vede la porta ed ha fame. Credo che sia un giocatore che debba crescere ulteriormente dal punto di vista tecnico, nel dialogare con la squadra, ma quando un attaccante ha doti di base ed ha fame, io credo che la crescita sia quasi scontata. Come dicono a Napoli questo è un giocatore che ha la cazzimma, e allora, fermo restando, che se fai questi gol (quello contro l’Empoli, ndr), non è che sei scarso tecnicamente. Più che altro, credo, l’ho visto qualche volta al Feyenoord, penso possa migliorare nel relazionarsi con la squadra e non ho dubbi che lo riuscirà a fare».