Mercato Milan, Colombo riscattato ufficialmente dal Genoa! Decisiva la sconfitta della Cremonese. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il destino di Lorenzo Colombo è stato ufficialmente delineato. Con la recente sconfitta della Cremonese per mano della Lazio, il Genoa ha ottenuto la certezza aritmetica della permanenza in Serie A, un traguardo che fa scattare automaticamente l’obbligo di riscatto per il giovane attaccante che era di proprietà del Milan.Il Grifone acquisisce così a titolo definitivo le prestazioni del calciatore, che saluta definitivamente i rossoneri.

Le manovre del Diavolo: la regia di Igli Tare

Questa operazione si inserisce nel più ampio piano di rinnovamento e bilancio gestito da Igli Tare, DS del Milan. Il dirigente albanese ha avallato la cessione definitiva di Colombo per concentrare le risorse su nuovi obiettivi. Sotto la gestione di Tare, la società di Via Aldo Rossi sta cercando di snellire la rosa dai prestiti per garantire maggiore stabilità finanziaria e tecnica al progetto del Diavolo.