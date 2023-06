Milan Colombo: sarà Pioli a decidere il suo futuro, ecco quando. Tornato a Milano da Lecce, il tecnico valuterà

Il Milan ha contro riscattato Lorenzo Colombo dal Lecce. Il giocatore farà parte del ritiro estivo della squadra rossonera.

Sarà in questa occasione che Stefano Pioli deciderà se tenerlo in rosa oppure mandarlo nuovamente via. Lo scrive il Corriere dello Sport.