Chukwueze Milan: si complica l’affare? Ecco TUTTA la verità. Il giocatore di fascia è l’obiettivo principale dei rossoneri

In pole nel mercato rossonero per la fascia destra d’attacco c’è Samuel Chukwueze, giocatore del Villarreal. Il giocatore andrebbe ad occupare l’ultimo slot per extra comunitari, dopo l’arrivo quasi certo di Daichi Kamada.

Il problema, però, nell’affare è un altro. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, la valutazione del giocatore da parte del Villarreal è troppo alta: chiesti 25 milioni.