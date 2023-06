Mercato Milan, Chukwueze: il Villareal chiede questa cifra! I dettagli. Il giocatore è nella lista di mercato rossonero

Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, il Milan continua a pensare a Chukwueze. Il Villareal sarebbe intenzionata a chiedere 25 milioni, cifra che potrebbe essere abbassata con l’inserimento di una clausola sulla futura rivendita.

La dirigenza non ha fatto offerte ufficiali: l’idea è quella di trovare prima un accordo con il giocatore, per poi trattare con il Villarreal. In alternativa il suo contratto scadrà nel 2024.