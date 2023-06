Chukwueze Milan: è l’uomo per la trequarti! Il Villareal chiede 20 milioni per il suo cartellino, i rossoneri attendono

Per la trequarti non si valuta solo Arda Guler. L‘altro nome in pole in casa Milan è quello di Samuel Chukwueze.

La richiesta del Villareal per il giocatore è di 20 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.