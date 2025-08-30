Mercato Milan, Chukwueze porta il nuovo bomber? Scambio da urlo in Premier League. I dettagli

Mercato Milan, clamorosa suggestione per l’attacco rossonero: scambio tra Chukwueze e Rodrigo Muniz. La situazione

Mentre il calciomercato entra nella sua fase più calda, il calciomercato Milan si muove con decisione per rinforzare il reparto offensivo. Dopo il possibile e affascinante scambio con la Roma tra Santiago Giménez e Artem Dovbyk, un’altra pista sta prendendo piede, alimentando le speranze dei tifosi rossoneri. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il club di Via Aldo Rossi starebbe puntando con decisione su Rodrigo Muniz, attaccante brasiliano in forza al Fulham.

Una corsia preferenziale con il Fulham

Il legame tra Milan e Fulham si è rafforzato grazie alla trattativa per il trasferimento di Samuel Chukwueze in Premier League. Questo affare, ormai imminente, ha creato una corsia preferenziale che il nuovo direttore sportivo rossonero Igli Tare intende sfruttare a proprio vantaggio. Nonostante la possibile trattativa per Muniz sia separata da quella per Chukwueze, la stretta relazione tra i due club e i tempi ristretti del mercato potrebbero trasformare le due operazioni in una sorta di scambio indiretto.

Il nome di Rodrigo Muniz non è una novità per il calcio italiano. L’attaccante, classe 1999, è stato a lungo nel mirino dell’Atalanta, che però non è riuscita a trovare un accordo con il club londinese. Nonostante i suoi 11 gol totali nella scorsa stagione tra tutte le competizioni, il suo contributo va oltre le mere statistiche. Muniz è un centravanti moderno che abbina potenza fisica, tecnica e un’ottima visione di gioco, caratteristiche che lo rendono un profilo estremamente interessante per la squadra guidata dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Valutazione e futuro di Muniz

Il Milan è consapevole che per mettere le mani su Muniz servirà un investimento importante. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra che testimonia il potenziale enorme del giovane brasiliano, ritenuto pronto per il grande salto di qualità. L’interesse del club rossonero per Muniz è forte e rappresenta una delle principali alternative al già citato scambio con la Roma.

L’eventuale arrivo di Muniz permetterebbe a Massimiliano Allegri di avere a disposizione un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelle degli altri calciatori in rosa, offrendo così maggiore flessibilità tattica. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Milan affonderà il colpo o se l’affare rimarrà solo una suggestione di mercato. I tifosi rossoneri, intanto, sognano un nuovo attaccante che possa farli esultare e contribuire alla rincorsa ai massimi obiettivi stagionali.