Mercato Milan, due cessioni pronte per l’estate! Tifosi spiazzati e strade pronte a dividersi

Mercato Milan, due cessioni pronte per l'estate!

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan è pronto ad operare la propria rivoluzione in estate specie se non dovesse arrivare la qualificazione a nessuna delle tre coppe europee.

Serviranno introiti per operare alcuni colpi in entrata e ad oggi i due indiziati principali a partire sono Theo Hernandez, in scadenza nel 2026 e per il quale servirà un’offerta intorno ai 30 milioni e un ingaggio più alto dell’attuale (4.5 milioni di euro), e Fikayo Tomori, in scadenza nel 2027 e già vicino all’addio a gennaio con destinazione Juve.