Mercato Milan, ecco la prima cessione: nelle casse del club andranno 60-70 milioni di euro

Mercato Milan, ecco la prima cessione: nelle casse del club rossonero potrebbero andare 60-70 milioni di euro

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulle possibili mosse del Milan sul prossimo calciomercato estivo, a partire da quelle che potrebbero essere le uscite.

Tra queste potrebbe esserci quella di Theo Hernandez: il francese è legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2026 ma al momento le trattative per il rinnovo non sono ancora decollate. Ecco dunque che in uno scenario di questo tipo si è inserito con forza il Bayern Monaco che, fanno sapere dalla Germania, potrebbe assicurarsi il cartellino di Theo per 60-70 milioni.