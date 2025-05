Mercato Milan, rebus Camarda: richiesta chiara di Riso, Igli Tare prende nota

Mercato Milan, da risolvere in casa rossonera il rebus legato al futuro di Francesco Camarda: Riso, l’agente, ha chiesto maggiore minutaggio

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Francesco Camarda, il giovane centravanti del Milan classe 2008, dovrà avere più spazio in squadra nella prossima stagione. Il suo agente, Giuseppe Riso, è stato a Milano per discutere della sua situazione e sembra che si stia valutando la possibilità di trovare una soluzione che gli permetta di giocare più regolarmente.

Riso ha avuto un incontro con la dirigenza del Milan e si è parlato molto di Camarda. La scorsa stagione, il giovane attaccante ha avuto difficoltà a trovare spazio, collezionando poche presenze e minuti con la prima squadra e giocando con l’Under 23. Nella prossima stagione, il Milan punterà su Gimenez e cercherà un altro attaccante, quindi Camarda potrebbe dover valutare se restare in squadra e fare un altro anno da comprimario o cercare una sistemazione in prestito per avere più possibilità di giocare.

La gestione di Camarda sarà importante per il suo sviluppo come giocatore e per la sua carriera futura. Il Milan dovrà trovare una soluzione che permetta al giovane talento di crescere e migliorare, magari trovando un equilibrio tra la prima squadra e le giovanili o valutando opzioni di prestito per farlo giocare regolarmente.