Mercato Milan, obiettivo nuovo attaccante. Ma arriverà solo se… l’incastro di mercato e le ultime sulle mosse dei rossoneri

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante che possa completare il reparto e alternarsi con Giroud nel corso della stagione. Tutto o quasi, però, dipenderà dal futuro di Colombo.

Il ragazzo ha chiesto maggiore minutaggio e per questo potrebbe partire in queste settimane. Nel caso in cui questa ipotesi si concretizzasse, il Milan poi andrebbe a prendere una nuova punta.