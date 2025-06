Mercato Milan, Tare lo riporta in Italia! Affare molto difficile ma... Ultimissime

Mercato Milan, Igli Tare vorrebbe riportare in Italia Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal ed ex Bologna: affare difficile ma tentativo in corso

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha fornito questa clamorosa rivelazione sul calciomercato Milan della prossima estate. Le sue parole:

PAROLE – «Io so che il Milan potrebbe anche tentare, non è facile, un aggancio a Calafiori, oggi all’Arsenal. E’ un giocatore che piace, non faccio un nome per caso, mi è arrivata questa voce».