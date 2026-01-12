Mercato Milan, Bernardo Silva libero in estate: suggestione a tinte rossonere? Cosa filtra sullo spagnolo

Mercato Milan, arriva la decisione di Bernardo Silva: addio a parametro zero al Manchester City. Suggestione rossonera?

Le parole di Fabrizio Romano hanno scosso il mercato internazionale. Sebbene per gennaio il sipario sia chiuso, il futuro di Bernardo Silva si preannuncia come il tormentone della prossima estate. Con un contratto in scadenza e nessuna voglia di rinnovare con il Manchester City, il fuoriclasse portoghese si appresta a diventare il parametro zero più ambito d’Europa.

Mercato Milan, lo scenario: il Milan tra le big per Bernardo Silva

Il Milan, sempre attento alle opportunità globali e con un rapporto consolidato con gli agenti di alto profilo, potrebbe inserirsi in una corsa che vede già coinvolte diverse realtà:

Smentite e Realtà: Se il Como ha smentito ufficialmente e la Juventus ha sondato il terreno con Jorge Mendes mesi fa senza però affondare il colpo, il Milan resta alla finestra.

Se il Como ha smentito ufficialmente e la Juventus ha sondato il terreno con Jorge Mendes mesi fa senza però affondare il colpo, il Milan resta alla finestra. Il fattore 2026: Come per la suggestione Dybala , la dirigenza rossonera sta pianificando un grande colpo per l’estate 2026. L’idea di inserire la qualità immensa di Bernardo Silva nel 3-5-2 di Allegri (o in un possibile ritorno al 4-3-3) stuzzica la fantasia di via Aldo Rossi.

Come per la suggestione , la dirigenza rossonera sta pianificando un grande colpo per l’estate 2026. L’idea di inserire la qualità immensa di Bernardo Silva nel 3-5-2 di Allegri (o in un possibile ritorno al 4-3-3) stuzzica la fantasia di via Aldo Rossi. La concorrenza: Arabia Saudita e MLS offrono ponti d’oro, ma la voglia del portoghese di restare protagonista in Europa potrebbe favorire una destinazione di prestigio in Serie A.

Tattica e Sostenibilità

L’operazione sarebbe complessa per via dell’ingaggio, ma il risparmio sul costo del cartellino renderebbe l’affare sostenibile attraverso un contratto pluriennale. Bernardo Silva porterebbe quell’esperienza internazionale e quella duttilità tattica che Allegri invoca da tempo per fare il definitivo salto di qualità.