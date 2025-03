Mercato Milan, lui il sacrificato della prossima estate? Contatti in corso, può partire per questa cifra

Condividi via email

Mercato Milan, può essere Malick Thiaw il grande sacrificato dei rossoneri per la prossima estate: contatti col Bayer Leverkusen

Importante aggiornamento proveniente dalla Germania sul calciomercato Milan in uscita della prossima estate.

Secondo le informazioni di SPORT BILD e BILD, Malick Thiaw del Milan è un candidato per il Bayer Leverkusen! Il Bayer è alla ricerca di un nuovo leader difensivo perché Tah lascerà in estate. Il costo sarà di circa 25 milioni di euro. I dialoghi sono già in corso.