Baldanzi Milan: le big d’Italia lo vogliono, l’Empoli… I rossoneri sono in corsa insieme a Roma e Lazio, ma occhio al futuro

Il Milan è alla ricerca del trequartista ed è iscritto ufficialmente nella corsa a Tommaso Baldanzi, centrocampista dell’Empoli.

Come scrive Garlando nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, in corsa ci sono Roma, Napoli, Lazio. La domanda è se l’Empoli riuscirà a tenerlo per farlo crescere un altro anno: ci riuscirà?