Mercato Milan, spunta un nuovo nome per l’attacco! Le ultime. Non solo Scamacca come piano B, ma si aggiunge Taremi

Nella rivoluzione messa in atto dal Milan per l’attacco, Thuram è l’attore principale. Qualora il giocatore dicesse di no ai rossoneri, pronti altri due nomi. Il primo è quello di Gianluca Scamacca del West Ham: anche in questo caso la concorrenza è alta, con Roma, Inter e non solo interessate a lui.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, un altro nome ha suscitato l’interesse del Milan: si tratta di Mehdi Taremi, giocatore iraniano che gioca al Porto. Anche in questo caso, con 22 gol all’attivo nell’ultimo campionato, la concorrenza non manca.