Mercato Milan, Allegri sogna il colpo da 90! Sintonia con Tare, spunta la strategia in casa rossonera

Mercato Milan, Massimiliano Allegri sogna il colpo da 90 in attacco! Dialogo e sintonia perfetta con Igli Tare. La situazione

Luca Cilli, stimato giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha offerto un’analisi approfondita e dettagliata delle strategie del calciomercato Milan per il reparto offensivo durante una sua recente partecipazione a Radio Rossonera. Le sue dichiarazioni, ricche di spunti e valutazioni precise, delineano in modo chiaro e trasparente le intenzioni del club rossonero per la prossima stagione.

Secondo Cilli, “l’idea centrale è quella di acquisire un attaccante di alto livello, un giocatore che possa elevare significativamente la qualità complessiva e garantire, sulla carta, una produzione di 15-20 gol a stagione“. Questa ricerca di un “top player” rappresenta una “priorità assoluta per il mercato estivo“, con il Milan disposto a investire “anche una cifra importante” pur di assicurarsi il profilo desiderato. L’obiettivo è dunque rafforzare in maniera incisiva il reparto avanzato.

Tra i nomi discussi, emerge con insistenza quello di Mateo Retegui. Cilli ha rivelato che “ci sono stati contatti e ci sono contatti costanti con l’Atalanta” per l’attaccante. La dirigenza rossonera è particolarmente interessata a “comprendere la valutazione che l’Atalanta attribuisce al suo giocatore“, un passaggio fondamentale per intavolare una trattativa concreta. La pista Retegui sembra dunque essere una delle più calde e seguite in questo momento.

Un altro attaccante di peso che continua a essere monitorato con attenzione è Dusan Vlahovic. Cilli ha sottolineato che “la situazione di Vlahovic va analizzata costantemente“, non solo dal punto di vista del Milan ma anche per quanto riguarda la Juventus. Ha evidenziato che Massimiliano Allegri, il quale “lo vuole espressamente perché lo conosce“, crede molto nel potenziale di riscatto del serbo, considerando che “viene da un ambiente in cui ha faticato molto nelle ultime due stagioni“. Tuttavia, lo “scoglio in questo momento enorme è l’ingaggio“. Cilli è stato categorico: “Se Vlahovic dovesse abbassare le proprie pretese, il Milan c’è“, lasciando intendere che il nodo cruciale risiede nelle richieste economiche del giocatore.

Per quanto riguarda Santiago Gimenez, Cilli ha smentito categoricamente le voci di una sua bocciatura. “Gimenez non è stato bocciato“, ha affermato con fermezza, spiegando che “Allegri vuole valutare tutti i calciatori che avrà a disposizione“. Il giornalista ha insistito su un principio fondamentale dell’allenatore: “Una qualità dell’allenatore è non bocciare nessuno a priori“. Nonostante Allegri abbia “visto la squadra da fuori“, ha specificato che “di bocciature non ce ne sono“. Il quadro potrebbe cambiare, ha ammesso Cilli, “se poi capisce che Gimenez non è funzionale al suo stile di calcio“, ma per ora il giudizio è sospeso. Anzi, Cilli ha suggerito una linea di condotta per il club: “Io credo che su Gimenez il Milan debba avere un po’ di pazienza e puntarci“, un consiglio che suggerisce fiducia nelle potenzialità del giovane attaccante e nella volontà di dargli il tempo di integrarsi e dimostrare il proprio valore.

In sintesi, le parole di Luca Cilli dipingono un Milan attivo e determinato sul mercato degli attaccanti, con un chiaro focus sull’acquisizione di un profilo di alto livello. Le piste Retegui e Vlahovic sono monitorate con attenzione, mentre per Gimenez si invita alla prudenza e alla fiducia, in attesa di una valutazione approfondita da parte del nuovo tecnico. La strategia è chiara: rinforzare l’attacco con un elemento che possa garantire un significativo apporto in termini di gol e qualità.