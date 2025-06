Mercato Milan, Vlahovic primo obiettivo di Allegri! Cifre e dettagli dell’affare, i rossoneri ci credono

Mercato Milan, Dusan Vlahovic primo obiettivo dei rossoneri di Massimiliano Allegri: ecco le cifre del possibile affare con la Juve

Il calciomercato Milan si prepara a una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo in vista della prossima stagione. Con ben cinque centravanti che si sono alternati in questa annata, l’unica certezza per il futuro risponde al nome di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano è l’unico dei volti visti in rossonero a godere della piena fiducia per rimanere a Milanello. Una situazione ben diversa da quella degli altri protagonisti della stagione.

Nella prima parte dell’annata, il Milan aveva puntato su Alvaro Morata, ma lo spagnolo ha lasciato il capoluogo lombardo a gennaio, trasferendosi in prestito al Galatasaray fino a fine 2025, con un riscatto che appare ormai una formalità. Successivamente, al fianco di Gimenez, si sono alternati in attacco anche Tammy Abraham, Luka Jovic e il giovanissimo Francesco Camarda. Per l’inglese, non ci sarà alcun riscatto dalla Roma, mentre il serbo non rinnoverà il suo contratto con il Diavolo. Il talentuoso Camarda, invece, è destinato a maturare in prestito, lontano dai riflettori di San Siro.

Con il solo Gimenez a disposizione, il tecnico Massimiliano Allegri ha espresso chiare richieste alla dirigenza di via Aldo Rossi: è necessario un altro centravanti di spessore. Ed è proprio in questo contesto che un nome in particolare sta emergendo con sempre maggiore insistenza nelle ultime settimane: quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, classe 2000, è legato alla Juventus da un contratto che scadrà nel 2026.

Attualmente, le chance di rinnovo con i bianconeri non sembrano elevate, ma il quadro potrebbe farsi più chiaro già nei prossimi giorni. È previsto infatti un incontro cruciale tra il giocatore e Damien Comolli, in rappresentanza della Juventus, un faccia a faccia che servirà a comprendere appieno le intenzioni di Vlahovic sul suo futuro.

Gli estimatori di Vlahovic non mancano in giro per l’Europa, con club del calibro di Fenerbahce, Atletico Madrid e Manchester United che monitorano attentamente la situazione. Ma è in Italia che il Milan sta seriamente valutando l’operazione. Secondo quanto riportato stamattina da Tuttosport, giovedì scorso c’è stato un primo contatto diretto tra le due società. I rossoneri avrebbero sondato il terreno per capire le richieste economiche della Juventus per il cartellino del bomber serbo.

Il 30 giugno, Vlahovic sarà a bilancio per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. La Juventus, dal canto suo, parte da una valutazione di 30 milioni, ma una “quadra” potrebbe essere trovata intorno ai 25 milioni di euro. Per quanto riguarda l’ingaggio, il Milan si trova di fronte a una sfida non da poco: non potrà offrire i 12 milioni di euro che Vlahovic percepirà in bianconero a partire dal 1° luglio. Tuttavia, a via Aldo Rossi c’è la convinzione che un contratto da 6-7 milioni di euro a stagione possa essere sufficiente per convincere il forte attaccante serbo a trasferirsi a Milano. Un fattore non secondario per Vlahovic sarebbe il ricongiungimento con Massimiliano Allegri a Milanello. Sotto la guida del tecnico livornese alla Juventus, il serbo ha già dimostrato il suo valore, mettendo a segno ben 41 reti in 99 presenze. Il mercato è in ebollizione e il Milan sembra seriamente intenzionato a fare un colpo da novanta per rinforzare il proprio attacco.