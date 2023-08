Mercato Milan, Amrabat ha scelto il suo futuro: dove giocherà il centrocampista di proprietà della Fiorentina

Sofyan Amrabat non sembra avere più dubbi sul suo futuro: il centrocampista della Fiorentina, in passato accostato anche al Milan, ha scelto il Manchester United.

Come riportato da Fabrizio Romano, il calciatore ha già scelto i Red Devils fin dai primi contatti a giugno. Il Manchester United per ora non ha ancora presentato una proposta, ma appena riuscirà a cedere qualche pedina a centrocampo andrà all’attacco dei viola.