Mercato Milan, rebus Theo Hernandez: Allegri e Tare in pressing, può cambiare lo scenario. La situazione

Mercato Milan, da risolvere il rebus legato al futuro di Theo Hernandez: Tare e Allegri in pressing per strapparne la conferma

Massimiliano Allegri ha firmato un contratto biennale con opzione per la terza stagione con il calciomercato Milan, segnando un importante passo nella costruzione della squadra per la prossima stagione. Ora, il secondo passo sarà capire le intenzioni dei giocatori chiave della rosa, come Theo Hernandez, il cui futuro è ancora incerto.

La trattativa per il rinnovo del contratto di Hernandez, che scade nel 2026, è ferma da mesi e sembra che il rapporto tra il giocatore e il club stia volgendo al termine. Tuttavia, il direttore sportivo Tare e Allegri vogliono parlare direttamente con Hernandez per capirne le motivazioni e valutare le sue intenzioni per la prossima stagione.

Sebbene l’entourage di Hernandez stia sondando il mercato, non sono arrivate proposte concrete da club top del calcio europeo. L‘Al Hilal, tuttavia, ha fatto una proposta concreta da circa 18 milioni di euro a stagione, ma il giocatore dovrà decidere se accettare o meno dopo aver parlato con Tare e Allegri. Le porte del Milan non sono ancora chiuse per Hernandez, e il confronto con il giocatore sarà decisivo per determinarne il futuro.