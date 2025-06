Mercato Milan, arriva il benestare di Allegri! Tare accelera, colpo in canna. La situazione

Mercato Milan, c’è il benestare di Massimiliano Allegri per l’eventuale arrivo di Xhaka a centrocampo: Tare pronto ad accelerare

C’è fermento nel calciomercato Milan in vista della prossima stagione, con il club rossonero che, forte dell’ormai quasi assodato arrivo a parametro zero di Luka Modric, sta sondando diverse piste per rinforzare la mediana. Tra i nomi caldi per il centrocampo, che già include profili come Ricci, Nicolussi Caviglia, Rovella e Rabiot, spunta una nuova e intrigante opzione: quella che porta a Granit Xhaka. A svelare il retroscena è Matteo Moretto, esperto di mercato, che ha evidenziato come il Milan stia studiando con grande attenzione il profilo del centrocampista svizzero.

L’idea alla base della strategia del club di Via Aldo Rossi è chiara: puntellare la rosa con elementi di comprovata esperienza in ruoli chiave. Xhaka rientra perfettamente in questa filosofia. Il suo nome è stato inserito nella lista dei desideri e, stando alle indiscrezioni, piace molto non solo alla dirigenza rossonera, ma anche e soprattutto a Massimiliano Allegri, che ne ha dato il suo benestare al possibile arrivo. Questo aspetto è fondamentale, poiché sottolinea la sintonia tra la dirigenza e il tecnico sulle strategie di mercato e sulla costruzione della squadra per il futuro.

L’interesse per Xhaka non è casuale. Il centrocampista dell’Arsenal, proprio come Adrien Rabiot (altro nome che continua a circolare in orbita Milan), aggiungerebbe un tocco di internazionalità e caratura al reparto mediano rossonero. La sua versatilità tattica è un altro punto a suo favore: Xhaka è in grado di interpretare sia una mediana a due che un centrocampo a tre nel ruolo di mezzala. Questa duttilità permetterebbe ad Allegri di avere diverse soluzioni e di adattare il modulo in base alle esigenze della partita.

Oltre alle sue qualità tecniche e tattiche, Xhaka è un giocatore che sa alternare con intelligenza compiti di costruzione del gioco e di rottura delle manovre avversarie. La sua fisicità e la sua visione di gioco lo rendono un elemento prezioso sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Ma c’è un aspetto in particolare che sembra aver convinto Massimiliano Allegri: la sua leadership. Xhaka è un capitano nato, un leader silenzioso ma efficace, capace di trascinare i compagni e di gestire i momenti difficili della partita. In un centrocampo che vedrà l’innesto di un campione come Modric, avere un altro leader come Xhaka potrebbe essere di buon grado per quello che sarà il Milan di Allegri targato 2025/26.

La pista che porta a Granit Xhaka, dunque, si fa sempre più concreta. L’approvazione di Massimiliano Allegri è un segnale forte e chiaro: il tecnico vede in Xhaka non solo un ottimo calciatore, ma anche un elemento capace di fare la differenza a livello di mentalità e di spogliatoio. Il Milan, con l’arrivo di Modric e il potenziale innesto di Xhaka, sembra intenzionato a costruire un centrocampo solido, esperto e internazionale, in grado di competere ai massimi livelli e di supportare le ambizioni del tecnico e della società. La fonte di queste interessanti indiscrezioni è calciomercato.com, che continua a monitorare con attenzione i movimenti di mercato del club rossonero.