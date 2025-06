Mercato Milan, per la difesa spunta Bijol! Ok di Allegri, può iniziare la trattativa con l’Udinese. Ultime

Mercato Milan, per la difesa della prossima stagione spunta Bijol dell’Udinese: Allegri approva il centrale, la trattativa può partire

Il calciomercato estivo è alle porte e il calciomercato Milan si muove con circospezione, ma con obiettivi ben precisi. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per rinforzare il reparto difensivo, spicca quello di Jaka Bijol, difensore sloveno classe 1999 attualmente in forza all’Udinese. Sebbene una vera e propria trattativa tra le parti non sia ancora ufficialmente decollata, un’apertura significativa da parte del giocatore potrebbe rappresentare la chiave di volta per sbloccare l’affare. Lo riporta in queste ore Calciomercato.com, sottolineando come la volontà del calciatore sia un fattore determinante per il prosieguo della negoziazione.

Il Milan, come spesso accade, si trova di fronte alla necessità di bilanciare entrate e uscite prima di poter sferrare l’attacco decisivo sul mercato. La strategia rossonera prevede, infatti, di “fare cassa” prima di poter investire in nuovi innesti, una condizione che vale anche per il reparto difensivo. Tuttavia, l’interesse per Bijol è concreto e poggia su motivazioni tattiche ben precise, che lo renderebbero un elemento prezioso per la rosa, soprattutto nell’ottica di un Milan a tinte allegriane, qualora il tecnico livornese dovesse essere ancora al timone.

La versatilità di Jaka Bijol è la caratteristica che lo rende un profilo particolarmente attraente. Abituato a disimpegnarsi con eguale efficacia sia in una difesa a tre che in una linea a quattro, il difensore sloveno potrebbe ricoprire un ruolo da “jolly” importantissimo per le strategie di Allegri. La sua capacità di adattarsi a diversi moduli tattici fornirebbe una chiave tattica fondamentale per la stagione rossonera, offrendo al tecnico maggiori opzioni e flessibilità nella gestione della fase difensiva. In un campionato come la Serie A, dove la variabilità tattica è sempre più un fattore cruciale, avere a disposizione un difensore con queste caratteristiche rappresenterebbe un valore aggiunto non indifferente.

L’Udinese, dal canto suo, sa di avere in mano un giocatore di prospettiva e non intende svenderlo. La cifra richiesta per il cartellino di Bijol è ancora da definire, ma è chiaro che il club friulano cercherà di massimizzare il profitto. Il Milan, dunque, dovrà muoversi con astuzia e tempismo, cercando di trovare la giusta quadratura economica e sfruttando l’apertura del giocatore per accelerare i tempi e portare a termine un’operazione che potrebbe rivelarsi strategica per le ambizioni del prossimo anno. Il countdown è iniziato e, secondo Calciomercato.com, l’asse Milano-Udine potrebbe presto scaldarsi.