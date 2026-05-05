Mercato Milan, Albanese: «In Inghilterra sono convinti che la Juve possa muoversi presto per Reijnders». Segui le ultimissime

Con la stagione che volge ormai al termine, le voci sulle trattative di mercato Milan si fanno sempre più insistenti. Recentemente, Giovanni Albanese ha rilasciato interessanti dichiarazioni sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, analizzando le possibili mosse dei grandi club per la prossima sessione di trasferimenti. In particolare, ha parlato di un ex rossonero, Tijjani Reijnders, finito nel mirino della Juventus.

PAROLE – «In Inghilterra sono convinti che la Juve possa muoversi presto sulle tracce di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese da febbraio in poi ha subito un crollo verticale, passando da essere un titolare del Manchester City a riserva: sei panchine nelle ultime nove partite, mai in campo da aprile e soli 65 minuti giocati nelle ultime tre apparizioni. Un cambio di direzione che accompagna il calciatore verso l’uscita, favorendo i dialoghi con chi potrebbe esserne interessato.».

«Il collegamento tra Reijnders e la Juve giunge da alcuni parametri che danno forma all’identikit abbozzato alla Continassa per rinforzare il centrocampo. La Juve è costretta ad allineare le esigenze tecniche con quelle economiche, ma una voce determinante in fase di analisi favorisce i giocatori che hanno già una conoscenza della Serie A, in modo da evitare dei lunghi tempi d’inserimento e non correre dei rischi sulla scia della brutta esperienza con Douglas Luiz. Il trascorso al Milan di Reijnders, insomma, diventa un punto di forza in eventuali ragionamenti che la Juve potrebbe avviare sul conto del calciatore; esattamente come il suo percorso nei top club, dove c’è l’obbligo di raggiungere i risultati, determina una buona percezione sul colpo».