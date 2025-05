Mercato Milan, novità Adli! Spunta l’interesse del top club, gli aggiornamenti

Mercato Milan, clamorosa novità su Yacine Adli: il centrocampista francese è finito nel mirino del Napoli. I dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli sta valutando l’opzione di ingaggiare Yacine Adli per rinforzare il centrocampo. Il giocatore, che attualmente milita nel calciomercato Milan, non è stato riscattato dalla Fiorentina e potrebbe essere disponibile per un trasferimento.

Il Napoli sembra essere interessato ad Adli e potrebbe fare un’offerta per acquistarlo. La trattativa è ancora in fase di valutazione, ma il club partenopeo potrebbe considerare Adli come un’opzione interessante per rinforzare la propria squadra. Questa mossa potrebbe essere una delle tante operazioni che il Napoli sta valutando per migliorare la propria rosa e raggiungere i propri obiettivi stagionali.