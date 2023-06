Mercato Milan, la Juve lancia alla sfida per un obiettivo! Dopo Torino e Lazio, anche i bianconeri puntano Acuna

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Acuna è obiettivo di mercato di diverse squadre di Serie A: nella corsa per l’esterno argentino è subentrata anche la Juventus.

Un’opportunità per i bianconeri, mentre per il Torino sarebbe un vero e proprio obiettivo da regalare al tecnico Ivan Juric per l’anno prossimo. Sullo sfondo sempre Milan (che comunque ha altri obiettivi primari) e Lazio.