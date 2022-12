Mercato Milan, la storia di Ziyech: l’infanzia e la morte del padre. Il giocatore marocchino ha vissuto un’infanzia difficile

E’ sotto i riflettori Ziyech. Grazie alla favola del Marocco, la storia del giocatore marocchino, tanto cercato dal Milan, diventa da raccontare.

Cresciuto in un’isola a 80 km da Amsterdam, Ziyech era un ragazzino tranquillo, amante del calcio; questo fino a quando il padre morì quando lui aveva dieci anni. «Ho sentito i miei familiari piangere quando sono sceso al piano di sotto. Avevo dieci anni», ha dichiarato il giocatore come riportato da Tuttosport. A quel punto, finisce nel giro della delinquenza giovanile: «Non trovavo più il senso nella vita. Il calcio non contava più niente per me, era andato».