Menez critica il Milan, parole forti dell’ex: «Scelte sbagliate, dovrebbero rendere esempio dall’Inter». Le ultimissime sui rossoneri

Jeremy Menez, ex calciatore di Milan e Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni molto impattanti al Corriere dello Sport sul mondo rossonero. Di seguito le sue parole.

«La Roma mi sembra abbia messo tutto in ordine, c’è equilibrio. Al Milan no. Hanno sbagliato qualche scelta e adesso devono correggere per ritrovare serenità e non è facile. Restando nella stessa città forse dovrebbero vedere il percorso che sta facendo l’Inter, cosa ha costruito»