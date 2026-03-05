News
Media spettatori Milan, rossoneri top in Italia! Borussia prima in Europa
Il fascino del calcio si misura non solo dai trofei in bacheca, ma soprattutto dal calore del pubblico. Una recente analisi de La Gazzetta dello Sport, basata sui dati analitici forniti da Transfermarkt, ha tracciato il quadro mondiale delle medie spettatori più alte, rivelando gerarchie consolidate e interessanti piazzamenti per le squadre di Serie A.
La vetta d’Europa: Germania e Inghilterra al comando
In cima a questa prestigiosa classifica si conferma il Borussia Dortmund. Il celebre “Muro Giallo” trascina i tedeschi a una media incredibile di 81.102 spettatori a match, rendendo il Signal Iduna Park lo stadio più frequentato del pianeta. Sul podio troviamo anche il Bayern Monaco, con 74.438 presenze, seguito dal Manchester United (73.978), che nonostante i periodi di transizione mantiene un seguito globale immenso. Appena fuori dal podio sosta il Real Madrid, con una media di 73.519 tifosi a partita.
Il primato dei rossoneri e la nuova era Allegri
Il Milan si attesta come la prima forza italiana in questa speciale graduatoria, occupando un prestigioso quinto posto mondiale. Con una media di 72.884 spettatori, il club di via Aldo Rossi dimostra una fedeltà dei fan senza eguali nel Bel Paese. Questo entusiasmo accompagna una fase di profondo rinnovamento tecnico: il Diavolo ha infatti affidato le chiavi della squadra a Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per la sua pragmaticità e la capacità di gestire campioni, coadiuvato nelle scelte di mercato da Igli Tare, il Direttore Sportivo ex Lazio, esperto scopritore di talenti internazionali.
L’obiettivo dei rossoneri è capitalizzare questo enorme supporto per tornare a competere ai massimi livelli, sfruttando l’esperienza del nuovo allenatore e la visione strategica del dirigente albanese.
Le altre italiane: Inter e Roma nella Top 10
Subito dietro il Milan, troviamo i cugini dell’Inter, sesti con 71.758 spettatori. Ottimo posizionamento anche per la Roma, nona con 62.186 presenze, che precede club del calibro di West Ham, Marsiglia e Atletico Madrid. Per trovare altre realtà italiane bisogna scendere drasticamente: il Napoli occupa la 31ª posizione, mentre la Juventus scivola addirittura al 41° posto, penalizzata anche dalla capienza ridotta del proprio impianto rispetto ai colossi europei.