Mbappé: «Da fan del Milan è difficile parlare bene dell’Inter. Ibra…». Il francese si racconta, tra futuro e Milan

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il talento della Francia Kylian Mbappé ha parlato del suo futuro, del Milan e del calcio italiano. Ecco le sue parole:

FINALE DI CHAMPIONS – «Sono tifoso del Milan, è difficile parlare bene dell’Inter. Hanno messo in difficoltà il City, ma devono essere contenti per la prestazione. Pochi pensavano arrivassero i neroazzurri in finale, ma per poco non la vincevano»

CALCIO ITALIANO – «Fiorentina e Roma? Un bello spot per il calcio italiano. Hanno dimostrato che si può fare bene anche senza grossi budget»

MILAN DI BERLUSCONI – «La morte di Berlusconi è stata una grave perdita per tutto il calcio. Ha costruito il Milan che mi faceva sognare da bambino. Spero che i tifosi gli rendano omaggio»

IBRA – «Lo apprezzo. Lui ti dice le cose in facile. Alla finale del Roland Garros abbiamo parlato della nuova vita»

FUTURO – «Ho confermato di non voler attivare l’anno in più previsto dal contratto- Sono felice di rimanere a Parigi anche la prossima stagione»