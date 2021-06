Mbappé: «All’inizio è stato difficile, al top non c’è spazio gli immaturi»

Kylian Mbappé ha parlato degli inizi della sua carriera da calciatore professionista

Kylian Mbappé, attaccante del PSG e della Nazionale francese, ha rilasciato un’intervista a L’OBS dove ha parlato degli inizi della sua carriera da calciatore professionista.

INIZI – «Stare in campo mi nutre, mi dà nuova energia per affrontare anche gli aspetti della mia professione che non riguardano il gioco. All’inizio è stato difficile portare il peso delle aspettative perché ero molto giovane. Avevo 18 anni e volevo fare le cose che ogni ragazzo di quell’età vuole fare. In campo, però, mi veniva chiesto di essere un adulto e quando sei al top non c’è spazio né per gli immaturi né per i bambini».