Allegri: «Il campionato italiano ha difficoltà legate anche all’extra-calcio». Le parole del tecnico della Juventus

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa del calcio italiano. Ecco le parole del tecnico della Juventus ed ex Milan:

«Credo che in tutte le cose bisogna avere equilibrio e in Italia ce n’è poco. In Italia passiamo dal dire che un giocatore è da Pallone d’Oro al dire una settimana dopo che è scarso e deve smettere. Il campionato italiano ha delle difficoltà non soltanto legate al campo ma anche extra-calcio. Come sappiamo tutti, il rapporto con la Premier League è di uno a cinque, quindi economicamente è molto più debole. Poi se in Italia riusciamo a fare dei risultati importanti significa che ci sono persone valide, dagli allenatori ai dirigenti e chi costruisce le squadre. Poi per quanto riguarda le due squadre che son passate, stasera credo ci sarà la terza (il Napoli ndr), poi domani ci siamo noi, la Roma e anche la Lazio per andare avanti. Questo non vuol dire che i problemi del calcio italiano sono risolti. Il calcio non è matematica, c’è un anno in cui si incastrano i sorteggi, delle partite o dei risultati favorevoli, altri ti va tutto contro. E questi sono i risultati: i problemi sono altri, che purtroppo non vogliono risolvere».

