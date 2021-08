Mauro Balata (Lega B): «Ecco il mio commento sulla capienza al 50%»

Mauro Balata, Presidente della Lega Serie B, ha espresso la propria soddisfazione riguardo la decisione del Governo di riaprire al 50%

«Apprezzamento per il lavoro del Governo e della Federazione, considerando il modo in cui il Governo ha accolto le nostre richieste formulate in questi giorni e anche in mattinata con il sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, che ringrazio per il suo contributo. Ho posto dei limiti al di sotto dei quali l’apertura degli impianti sarebbe stata solamente una perdita per i club: una richiesta che è stata ascoltata».

La decisione del Governo in merito alla riapertura degli impianti italiani stimata nel 50% della capienza, viene accolta favorevolmente dalle Istituzioni del calcio nostrano, come dimostrato dalle dichiarazioni di Mauro Balata, Presidente della Lega Serie B.