Mauri al Napoli: il suo messaggio di addio al Milan femminile. Non solo Boquete, un’altra rossonera ai saluti

Come anticipato da MilanNews24.com Claudia Mauri lascia il Milan femminile per trasferirsi al Napoli.

Questo il suo messaggio d’addio alle rossonere su Instagram: «Si è concluso un altro anno e come ogni cosa che si conclude si rincomincia da un nuovo inizio, mi aspetta una nuova esperienza lontana da Milano e perciò vorrei ringraziare di cuore la società Milan per avermi dato la possibilità in questi anni di poter indossare una maglia così importante. Ringrazio lo staff, tutte le mie compagne di squadra, i tifosi per il loro calore e tutti coloro che mi hanno sempre supportato. Mi faccio un grosso in bocca al lupo, ci vediamo presto».