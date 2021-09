Materazzi: «Non vedo Nazionali più complete della nostra. E i Mondiali...»

Marco Materazzi ha rilasciato una lunga intervista analizzando le prospettive dell’Italia di Roberto Mancini: ecco le parole del grande ex

Parola ai grandi ex dell’Italia. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi ha analizzato le prospettive degli azzurri del ct Mancini:

«Non vedo pericolo di rigetto perché in questa Nazionale c’è gente matura, che sicuramente dopo essere arrivata così in alto avrà voglia di rifarlo, non di fermarsi, e giocatori che per sfortuna all’Europeo non c’erano, anche se lo meritavano: Zaniolo, Pellegrini. Mancini, Sensi. Chi arriva dopo dà sempre una bella spinta: il serbatoio è pieno, c’è anche altra benzina. Provare a vincere il Mondiale non lo vedo come un tabù: una squadra, quando vince, acquista fiducia, un senso di forza, dunque va in campo e sa che alla lunga può dominare, imporsi. Basta pensare alla finale di Wembley: se non ti senti forte non vinci contro gli inglesi a casa loro. Non vedo nazionali più complete della nostra e nell’anno abbondante che manca, questa squadra fa ancora in tempo a crescere. E in Qatar ci sarà di nuovo anche Spinazzola…».