Materazzi mastica amaro per la finale di Champions: «Il calcio è così, vi spiego come potranno ripartire i ragazzi». Le ultimissime sui rossoneri

Marco Materazzi ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta dell’Inter in finale di Champions League. L’ex difensore, che in passato è stato molto vicino al Milan, si è espresso in questo modo.

SCONFITTA IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE – «Il calcio è così. E nell’epoca recente i giocatori hanno l’opportunità di ripartire ogni tre giorni».

FUTURO INZAGHI – «Se confermerei Inzaghi per ripartire? Non lo so, non sta a me decidere».