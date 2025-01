Materazzi: «Ho avuto la possibilità di passare dall'Inter al Milan!»

Materazzi, retroscena clamoroso: «Ho avuto la possibilità di andare dall’Inter al Milan!». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Clamoroso retroscena di Materazzi. A La Gazzetta dello Sport l’ex centrale dell’Inter ha affermato di aver avuto la possibilità di trasferirsi al Milan.

«Fossi in Frattesi, non ragionerei di impulso. Avrei potuto farlo anch’io nel 2006, ma non l’ho fatto ed è stata la decisione più giusta mai presa in dieci anni di Inter. Con Mancini giocavo poco, avevo paura di restare fuori dai convocati di Lippi e a gennaio si presentò l’occasione di andare al Milan. L’orgoglio avrebbe potuto spingermi ad accettare quella proposta, ma sono tornato sui miei passi. Il resto della storia lo conoscete…»