Massimo Mauro: «Questa è una partita in cui Allegri non c’entra nulla. Non ci sono i giocatori»

Massimo Mauro nel corso di Pressing si è espresso in difesa di Massimiliano Allegri sulla partita vista ieri a San Siro

Nel corso di Pressing, trasmissione andata in onda ieri sera su Canale 5, Massimo Mauro, parlando di Milan-Atalanta è andato in difesa di mister Massimiliano Allegri. Secondo l’ex calciatore, davanti a certi errori dei singoli, c’è poco da prendersela con l’allenatore.

E’ COLPA DELL’ALLENATORE? «Questa è una partita in cui Allegri non c’entra nulla. Non ci sono state tecnica e tattica perché non ci sono i giocatori. Se Gabbia sembra lo stopper degli anni ‘70, che sta dietro il centravanti aldilà del dischetto del rigore, è colpa dell’allenatore?»

Parole che fanno discutere, c’è chi sposa il pensiero di Mauro puntando il dito sui calciatori e i tanti errori commessi e chi invece sostiene che sia proprio il tecnico toscano la causa principale di questo momento pessimo che sta vivendo il Milan.

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