Massara ad un passo dall’addio al Rennes, dalla Francia sono sicuri: l’ex Milan è in questa situazione. Le ultimissime sui rossoneri

Brutta notizia in arrivo per l’ex Milan Frederic Massara. Come riportato da L’Equipe l’attuale Direttore Sportivo sembra indirizzato a lasciare il club francese del Rennes in estate.

Il dirigente dello Strasburgo, Loïc Désiré è il favorito per prendere il suo posto. Le prossime settimane eserciteranno un ruolo davvero cruciale: l’ex rossonero, però, sembra ad un passo dalla fine della sua avventura.