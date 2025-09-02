Massara, la ricostruzione lascia di stucco! L’ex Milan lascia la Roma? Cosa è successo nelle ultime ore

Massara, l’ex DS del Milan è ai ferri corti con Gasperini alla Roma: ieri è arrivata la minaccia di dimissioni da parte del dirigente

Le voci di corridoio si sono fatte realtà: il calciomercato estivo della Roma si è chiuso con un vero e proprio terremoto interno. La mancanza dei rinforzi attesi ha scatenato una frattura profonda tra l’allenatore Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Frederic Massara, l’ex DS del Milan. I retroscena di questa altissima tensione, culminata con la minaccia di dimissioni da parte di Massara, sono stati raccontati dal quotidiano Repubblica, che descrive un clima rovente a Trigoria.

Una riunione d’emergenza dopo il gong del mercato

Tutto è precipitato nell’ultimo giorno della sessione di trasferimenti. Dopo le trattative complesse e sfumate per giocatori come Matteo Pessina, George del Chelsea e soprattutto Santiago Gimenez del Milan – con quest’ultimo in un possibile scambio con Dovbyk – la dirigenza ha convocato una riunione d’emergenza. Al tavolo, oltre a Massara, erano presenti il vicepresidente Ryan Friedkin, il senior advisor Claudio Ranieri e un Gasperini furioso. L’allenatore, noto per il suo temperamento, non ha risparmiato critiche, manifestando tutto il suo disappunto per la gestione delle ultime settimane di mercato. Il tecnico si è sentito tradito dopo le sue continue richieste, avanzate sia in privato che pubblicamente, per rinforzare la rosa.

Gli obiettivi sfumati e la lite in dirigenza

Gasperini aveva un’idea chiara per completare la sua squadra: un esterno offensivo di piede destro, capace di agire anche come sottopunta. Il nome in cima alla sua lista dei desideri era Jadon Sancho, ma il giocatore, ex del Manchester United, ha scelto l’Aston Villa proprio a ridosso della chiusura del mercato. La delusione per il mancato arrivo di Sancho, unita alle altre operazioni saltate, ha fatto da scintilla. La lite tra Gasperini e Massara si è fatta accesa, portando quest’ultimo a minacciare le dimissioni, creando un vero e proprio tsunami all’interno del club giallorosso.

Nonostante la tempesta, la società ha cercato di placare gli animi con una spiegazione ufficiale, diametralmente opposta alla realtà dei fatti. In serata, una nota ha ribadito la “soddisfazione per il numero e la qualità degli acquisti”, sottolineando le “note limitazioni del Financial Fair Play”. Riguardo alle trattative dell’ultimo minuto, la spiegazione è stata categorica: “nessuna delle possibili operazioni ha convinto” e non avrebbe avuto “senso acquistare solo per il gusto di farlo”. La linea della società è che la rosa è forte, ben coperta in tutti i reparti e significativamente più forte della scorsa stagione. Una versione che, tuttavia, non riesce a nascondere le crescenti e preoccupanti tensioni che agitano il cuore della Roma, mentre a Milano, i rivali hanno Tare come nuovo DS e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Il malcontento di Gasperini, infatti, è un segnale di allarme che Trigoria non può ignorare.