Massara a Sky: «Lavoriamo sui rinnovi, De Ketelaere..»

Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, si è così espresso a SkySport nel pre Fiorentina-Milan:

«Ho un ricordo di Astori legato al calcio: un ragazzo per bene, con modi garbati, educato, che infondeva serenità; e anche un calciatore molto forte: mandiamo un abbraccio ai suoi affetti»

È finalmente il momento di De Ketelaere?

«Evoluzione normale per lui per un giovane che arriva al Milan. La sua crescita è palpabile, si vede in allenamento: può essere che dimostri le sue qualità già stasera»

Rimpianti. per gennaio?

«Adesso siamo contenti di aver invertito la rotta, il cammino è ancora molto lungo e le partite sono tutte da giocare. Stasera è una gara molto difficile»