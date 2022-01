Massara: «Belotti? Se ha detto no al Newcastle...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dario Massara, intervenuto negli studi di calciomercato di Sky Sport, ha detto la sua sul futuro di Belotti. Le parole:

«C’è anche chi dice no. Lo ha cercato anche il Toronto e in Arabia Saudita dove è arrivata un’offerta da 8 milioni a stagione e qui possiamo riprendere i discorsi fatti con Insigne. Un’offferta molto importante. Non posso dire se può lasciare il Torino già da adesso o a luglio, il club granata si è già rassegnato a perderlo. Non sarà faceile mettere insieme richieste del giocatore e della società però di fatto Belotti ha le idee chiare in testa, se ha detto no al Newcastle vuol dire aver già capito cosa fare nel prossimo futuro»